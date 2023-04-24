Мошенница обманула родственницу на 2,5 млн тенге в Туркестанской области

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские установили женщину, обманувшую родственницу на 2,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

В Шардаринский районный отдел полиции с заявлением обратилась жительница города Жетысая. По словам потерпевшей, некая родственница, войдя в доверие, заверила, что поможет получить безвозмездный кредит от государства и выманила свыше 2,5 млн тенге. Однако спустя год она так и не выполнила обещанного и не вернула деньги.

С целью раскрытия преступления полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате в качестве подозреваемой была установлена ​​местная жительница.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».