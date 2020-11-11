Мошенница обманула 80 казахстанцев, обещая закрыть их кредиты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полиция задержала 30-летнюю женщину, которая обманывала людей, обещая им закрыть кредиты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемая приехала в Алматы из Акмолинской области. Следствием установлено, что с апреля 2018 года девушка обманывала доверчивых граждан по вопросам закрытия кредитования.

«Среди своих подруг и знакомых она распространила легенду, что за отдельную плату она, якобы, поможет закрыть все имеющиеся кредиты заемщиков. Взяв денежные средства у потерпевших, первые месяцs от полученных денег она закрывала основной долг заемщиков перед банками и кредитными организациями, следующие месяцы женщина не оплачивала чужие кредиты и не собиралась оплачивать, таким образом, она использовала деньги заемщиков для своих нужд», - сообщил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

По версии следствия, более 80 граждан пострадали от противоправных действий подозреваемой. Расследование проводится по ст.190 ч. 4 УК РК. Гражданка А. арестована.

Пострадавших стражи порядка призывают обратиться в УП Медеуского района города Алматы по следующим телефонам: 8 (727) 254-48-02, 8 (727) 254-48-09 либо 8-700-379-79-09.