Мошенница обещала увеличить доход  жителям Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали очередную аферистку, обещавшую увеличить доход, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Туркестана с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестные лица, предлагая потерпевшей увеличить доход, выманили крупную сумму денег. Доверчивая горожанка перевела на указанный счет 130 тысяч тенге, однако так и не дождалась обещанной прибыли.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК «Мошенничество» и приступили к розыску злоумышленников. С целью оперативного раскрытия преступления и предупреждения количества жертв мошенничества в управлении полиции создали следственно-оперативную группу. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности подозреваемых.

В результате принятых мер полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, жительницу областного центра. Следствием установлено, что аферистка создала в мессенджере WhatsApp группу, куда регистрировала доверчивых граждан. Затем, представляясь сотрудницей некой компании и под предлогом увеличения дохода в кратчайшие сроки, обманным путем выманивала деньги.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность аферистки к другим аналогичным фактам мошенничества.