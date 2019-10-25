Мошенница обещала студентам гранты на обучение в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 23-летняя девушка, представляясь студенткой медуниверситета, занималась мошенничеством в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За совершение мошенничества в сфере образования задержана гр. А., 1996 г.р., уроженка Туркестанской области. Выдавая себя за студентку, она обманывала абитуриентов и студентов других вузов, обещая им гранты на обучение, а также переводы на бесплатную форму обучения. Связь с потенциальными жертвами девушка налаживала через знакомых. За свои посреднические «услуги» гр. А. брала по 250-300 тысяч тенге с каждого. Сейчас установлено, что в общей сложности в городе она совершила более 10 эпизодов мошеннических действий», - сообщил начальник УП Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсынбетов.

Следственным отделением районного подразделения проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК. Полиция города просит всех, кто пострадал от противоправных действий подозреваемой, обращаться по телефонам: 298-53-02 либо 8-701-255-22-66.