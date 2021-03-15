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    12:00, 15 Март 2021 | GMT +6

    Мошенница обещала помощь в получении госпособий жителям Туркестана

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенница обещала помощь в получении госпособий жителям Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть УП города Туркестана с заявлением обратился местный житель о том, что некая знакомая обманным путем выманила у него крупную сумму денег.

    Со слов потерпевшего, войдя в доверие, мошенница обещала помощь в получении пособий на поддержку предпринимательства. Однако, получив 200 тысяч тенге, аферистка скрылась, не выполнив обещанного.
    Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». В целях раскрытия преступления сотрудники следственно-оперативной группы сразу же приступили к розыску подозреваемой. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, жительницу города Туркестана.
    Как выяснилось, аферистка по той же схеме выманила 80 тысяч тенге у другой жительницы областного центра, обещая помощь в получение кредита. Полученные обманным путем деньги подозреваемая затем тратила на собственные нужды. По фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемая полностью призналась в содеянном и обещала возместить ущерб потерпевшим. Она находится под подпиской.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
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