Мошенница обещала помочь с аттестацией учителю в Туркестанской области

САЙРАМ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обманувшую учителя на миллион тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что стал жертвой мошенницы, которая выманила у него крупную сумму денег.

Со слов потерпевшего, школьного учителя, некая женщина обещала за вознаграждение помочь ему с прохождением аттестации. Мужчина передал аферистке более 1,2 миллиона тенге, но так и не дождался ни результатов аттестации, ни возврата денег. Когда житель Сайрамского района понял, что его обманули, то обратился за помощью к полицейским.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержали подозреваемую. Ею оказалась безработная местная жительница, ранее привлекавшаяся за мошенничество. Следствием установлено, что она, войдя в доверие, путем мошенничества выманила деньги у потерпевшего.

По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Полицейскими выясняется причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений. Туркестанская область



