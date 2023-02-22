Мошенница обещала безвозмездные субсидии в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенница обещала безвозмездные субсидии жительницам Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Мактааральского РОП обратились трое местных жительниц с заявлениями о мошенничестве. Выяснилось, что одну из потерпевших аферистка обещала устроить на учебу, а двум другим оказать помощь в получении безвозмездных субсидий. Войдя в доверие, подозреваемая выманила у трех сельчанок более 350 тысяч тенге и скрылась.

На задержание подозреваемой в мошенничестве ориентировали сотрудников следственно-оперативной группы и криминальной полиции Мактаральского РОП. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали в Астане. Ею оказалась жительница Мактааральского района.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемая арестована. Выясняются все обстоятельства.

Фото: polisia.kz















