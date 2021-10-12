Мошенница обещала алматинцам льготное кредитование бизнеса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали в Алматы 48-летнюю мошенницу, которая обещала горожанам льготное кредитование бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении гражданки П. возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 3 УК РК. На данный момент следствием доказано четыре преступных эпизода, общий ущерб исчисляется миллионами тенге. «Работала» женщина по заранее придуманному плану: под предлогом предоставления кредита на большие суммы заблаговременно получала с потерпевших вознаграждения за услуги, но обещания не сдерживала. В прошлом подозреваемая была неоднократно судима», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

В полиции не исключают, что пострадавших от ее преступных действий может быть больше. В этой связи граждан призывают, кто опознал аферистку, обратиться по телефонам: 8–708–707–92-02; 8–705–555–77-63; 8-775-719-27-27.