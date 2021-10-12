РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:23, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мошенница обещала алматинцам льготное кредитование бизнеса

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали в Алматы 48-летнюю мошенницу, которая обещала горожанам льготное кредитование бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В отношении гражданки П. возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 3 УК РК. На данный момент следствием доказано четыре преступных эпизода, общий ущерб исчисляется миллионами тенге. «Работала» женщина по заранее придуманному плану: под предлогом предоставления кредита на большие суммы заблаговременно получала с потерпевших вознаграждения за услуги, но обещания не сдерживала. В прошлом подозреваемая была неоднократно судима», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

    В полиции не исключают, что пострадавших от ее преступных действий может быть больше. В этой связи граждан призывают, кто опознал аферистку, обратиться по телефонам: 8–708–707–92-02; 8–705–555–77-63; 8-775-719-27-27.

    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!