20 Мая 2022 08:16

Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 36-летняя женщина подозревается в мошенничестве. Она обещала освободить от уголовной ответственности несколько человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подозреваемую задержали в центре города. Она оказала полицейским активное сопротивление и набросилась на них с ножом. Ее обезвредили. Чтобы привлечь внимание прохожих, женщина кричала», - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района, полковник полиции Есен Искаков.

Он уточнил, что первое заявление в полицию поступило в октябре прошлого года. Под предлогом оказания помощи в освобождении от уголовной ответственности она получила от клиента $20 тыс.

«Со вторым заявлением граждане обратились в мае этого года, когда подозреваемая получила 2,5 млн тенге, обещав изменить квалификацию уголовного правонарушения. В отношении женщины расследуется уголовное дело по статье 190 части 4 УК РК», - проинформировал полковник полиции.

Сейчас стражи порядка устанавливают причастность арестованной к аналогичным эпизодам.