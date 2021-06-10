Мощный сель сошел в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Панфиловском районе Алматинской области сошел сильный сель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео происшествия появилось в социальных сетях.

«Сель в Панфиловском районе. Сарыозек - Коктал 171 км», - говорится в одном из пабликов в сети Instagram.





В ДЧС региона сообщили, что 9 июня в результате обильных осадков в виде дождя и града, в период с 15:30 по 16:00 часов в среднегорной части южного склона хребта «Жетысу Алатау», из-за склонового стока по сухому логу образовался селевой наносоводный паводок расходом 70.0 кубометров в секунду.

«В результате на 171 км автодороги «Сарыозек-Коктал» вблизи села Акжазык, Коктальского сельского округа Панфиловского района на автодорожном мосту наблюдался выход воды на проезжую часть автодороги в ширину 700-800 метров. Жертв и пострадавших нет, угрозы подтопления населенным пунктам не имеется. На сегодняшний день воды в логу не имеется, проезд автотранспорта по автодороге проходит в штатном режиме», - уточнили в ДЧС.

ДЧС Алматинской области 8 июня было распространено штормовое предупреждение РГП «Казгидромет», о том, что 9 июня в Алматинской области в горных и предгорных районах ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, порывы ветра при грозе до 15-20 м/с.

ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.