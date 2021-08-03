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Мощный лесной пожар подбирается к Иерусалиму

3 Августа 2021 18:06
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Мощный лесной пожар подбирается к Иерусалиму

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в лесу недалеко от окраины Иерусалима вспыхнул большой лесной пожар, распространившийся на территории 10 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Jerusalem Post.

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Изначально на место пожара были направлены 8 пожарных самолетов, вертолет и 24 бригады пожарно-спасательных служб с целью усмирить разбушевавшийся лесной пожар. На данный момент с пожаром борются 12 самолетов для тушения пожаров и 15 бригад пожарно-спасательных служб.

Сегодня днем пожарно-спасательные службы Израиля опубликовали заявление, в котором говорится, что лесной пожар приближается к заправочной станции, поэтому сотрудники пограничной полиции эвакуируют жителей и туристов в этом районе.

Руководство полиции Израиля проводит встречу для оценки ситуации в полицейском участке Иерусалимского округа.

Шоссе номер 1, соединяющее города Иерусалим и Тель-Авив, заблокировано от развязки Шаар-Хагай в восточном направлении и развязки Хемед в западном направлении, поскольку лесной пожар так и не удалось взять под контроль.

Водителям настоятельно рекомендуется избегать шоссе номер 1 и близлежащие дороги.

В понедельник утром в Израиле началась сильная жара, которая, как ожидается, продлится до воскресенья следующей недели. На прошлой неделе Метеорологическая служба Израиля предсказала не по сезону жаркие условия в горных районах страны.



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#Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Татьяна Кудренок

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