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Мощным фактором консолидации общества выступает идея Нового Казахстана - Президент

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Мая 2022, 08:04
Мощным фактором консолидации общества выступает идея Нового Казахстана - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Праздником единства народа Казахстана

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Праздником единства народа Казахстана!

Этот теплый майский праздник является ярким символом сплоченности нашей нации.

Традиции дружбы и взаимопонимания глубоко укоренены в самосознании нашего народа, составляя основы гармонии, мира и согласия в стране.

Исторически сложившееся на благодатной казахской земле многообразие культур стало неотъемлемой частью нашей идентичности.

Объединенные общими идеалами и ценностями, мы уверенно преодолеваем все трудности и глобальные вызовы.

Сегодня мощным фактором консолидации общества выступает идея Нового Казахстана. Она опирается на созидательную энергию всех граждан.

Каждому из нас предстоит внести свой вклад во всестороннее обновление страны.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и мирного неба!

Как сообщалось ранее, 16 марта 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана: «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», в котором указал на векторы дальнейших демократических преобразований в стране.

Фото: akorda.kz


Президент Казахстана   Акорда   Общество   Новый Казахстан   День единства народа Казахстана  
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