Морской спецназ – надежный защитный щит на Каспии

Как только Казахстан получил суверенитет, наш боевой флот пополнился новыми кораблями, появились новые силовые формирования. Одна из них - рота водолазов на военно-морской базе в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подводный спецназ действует совместно с десантно-штурмовыми войсками. Они снаряжены новейшим вооружением и под водой им помогают дышать специальные кислородные баллоны, которые не выпускают пузырьки воздуха в воде.

Ряды десантно-штурмовых войск пополняются каждые шесть месяцев молодыми солдатами.

- Наша главная задача - быть на месте первыми. Наша деятельность очень опасна, это правда. Мы всегда должны быть наготове, в любое время суток. Отряд подводного действия проводит зимнее и летнее обучение в учебно-тренировочном комплексе, произведенном на отечественном заводе. Высота объекта, стоящего на берегу, составляет около 14 метров. Шесть метров из них заполнены морской водой. Здесь группа дайверов тренируется и оттачивает упражнения те, что они должны выполнять под водой. В каюту ребята взбираются по канатам, учебная база выполнена по аналогии палубы корабля, где оттачиваются навыки по устранению противника, запершегося в каюте, - рассказал старший матрос роты водолазов Заманбек Бахтыгереев.

Фото: Индира Сәтенбай / МИА «Казинформ»

Спецназ обучен уничтожению без шума террористов, захвативших судно или морскую инфраструктуру.

- Мы действуем под водой. Никто не должен заметить наши передвижения. Никто не видит нас ночью, потому что гидрокостюмы черные. У нас есть специальные пистолеты, которые стреляют под водой, они называются - СПП-1, - пояснил командир роты водолазов Жанибек Саликбаев.

Дайверы прокладывают путь десантно-штурмовой группе. Далее силовая структура укрепляется на плацдарме и уничтожает врага. Учения морских десантников сложны. Солдаты пробегают километры вдоль береговой линии каждый день. На тренировках оттачиваются приемы с оружием и без него.

Фото: Индира Сәтенбай / МИА «Казинформ»

- Раньше я видел Каспийское море только по телевизору. Сейчас служу в десантно-штурмовом батальоне. Тренировки на берегу моря проходят ежедневно, и я думаю, что это принесет нам свою пользу в будущем, – сказал матрос Назар Назарулы.

Отметим, что недавно на тактических учениях в морском порту Актау бойцы морского спецназа продемонстрировали свое профессиональное мастерство и были одними из лучших.

Фото: Индира Сәтенбай / МИА «Казинформ»

Фото: Индира Сәтенбай / МИА «Казинформ»

Фото: Индира Сәтенбай / МИА «Казинформ»

Фото: Индира Сәтенбай / МИА «Казинформ»