Морские пехотинцы в Актау провели учения

В городе Актау морские пехотинцы провели учения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Защита побережья Каспийского моря – главная задача Военно-морских сил РК. В этой связи военнослужащие во второй день учебных тренировок боролись с «террористами». На практических занятиях, которые прошли на военном полигоне Оймашы, по легенде, «террористы» захватили местную территорию и взяли в заложники местных жителей. Перед военнослужащими поставили задачу – полностью уничтожить «террористов». У каждого военнослужащего была своя задача в ходе проведения спецоперации.

- Перед моим взводом стояла задача – очистить окрестность здания и населенного пункта. Этот объект был выбран для уничтожения противника с целью недопущения дальнейшего прорыва особо важных объектов города Актау. Я думаю, что цель была достигнута. Взвод отлично справился с оценочной задачей, - рассказал командир части Военно-морских сил Ерасыл Саудабек.

Еще одна задача морской пехоты – не оставлять товарища в беде в заложниках у противника. Поэтому во время подготовки военнослужащие пытались спасти товарища. Таким образом, военнослужащие отточили свои навыки, научились терпению, умению работать в команде. На сегодняшний день потенциал морской пехоты высокий. Подразделения полностью оснащены современными технологиями, оружиями. В этой связи, как отметило руководство военно-морских сил, с каждым годом престиж армии страны растет.

- Особенности военно-морских сил дают возможность правильно выполнять задачи. Например, они могут выезжать в другие страны Прикаспийского региона. В скором времени наша база отправится в порт Азербайджана, чтобы принять участие в совместных учениях в вооруженными силами Азербайджана. В целом заработная плата наших военных моряков тоже привлекательная, - добавил заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами РК по воспитательной и идеологической работе Жумабек Хасенов.

Отметим, что 90% военных моряков владеют специальными профессиями. С каждым годом растет и число молодежи, которые выбирают военно-морские силы. На этот показатель повлияло открытие кафедры подготовки специалистов для морской пехоты на базе Военного института в Актобе.

Кроме того, в ходе учебных тренировок в Мангистауской области свои навыки улучшили военные моряки.

Во время тренировок военные моряки проработали, какие действия им нужно принять в случае угрозы пожара. Наряду с этим, военнослужащим разъяснили, как они должны действовать и какую первую помощь оказать в случае пожара, спровоцированного со стороны противника.

По словам капитана 3 ранга, командира ракетно-артиллерийского корабля «Орал» Шахруха Абдуразакова, нападающие должны быть готовы к любой опасности. Противник может обстрелять на самолете, вертолете. Поэтому во время учебных тренировок военные моряки тренировались на красном шарике, который в качестве примера послужил военным судном противника. Моряки научились уничтожать его с помощью 30-миллиметрового артиллерийского устройства.

«Сегодня мы увидели, что дивизион готов к любым нападениям. Корабли часто выходят в море, военные моряки оттачивают навыки на учебных тренировках. Каждый матрос, офицер, старшина хорошо знает свои обязанности. Нужно отметить, что главная задача военных моряков – защита Каспийского региона, защита населения», - добавил Жумабек Хасенов.

Отметим, что более 1 тысячи казахстанских военных моряков защищают окрестности Каспийского моря.