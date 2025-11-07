Морская добыча полезных ископаемых может нарушить пищевую цепочку — ученые

Ученые из Гавайского университета в США исследовали влияние добычи полезных ископаемых в океанах и морях на пищевую цепочку.

В рамках этого исследования ученые изучили воду и отходы в так называемой «сумеречной зоне» Тихого океана, расположенной на глубине от 200 до 1500 метров под уровнем моря, где в 2022 году велась добыча полезных ископаемых.

В исследовании, опубликованном в журнале «Nature Communications», ученые отметили, что отходы горнодобывающей промышленности могут повлиять от креветок длиной менее 2 миллиметров до рыб длиной 5 сантиметров.

Они подчеркнули, что после извлечения минерально-богатых материалов на поверхность горнодобывающие предприятия оставляют на дне океана грязь и отложения, в результате чего зоопланктон, составляющий второе звено морской пищевой цепи, не получает достаточного питания, что негативно сказывается на всех других морских организмах.

Исследовательская группа, в которую входит магистрант по океанографии Майкл Дауд, указала на то, что морские организмы, в том числе рыбы, питаются зоопланктоном: «Если эти организмы, обитающие в глубинах, исчезнут из-за разрушения пищевой цепи, это может повлиять на вышестоящие пищевые цепи и коммерческие интересы».

Морской биолог и исследователь из Калифорнийского университета Дива Амон прокомментировала исследование следующим образом: «Все это может привести к заболеванию видов, их миграции, гибели и, в зависимости от масштабов, к более серьезным последствиям, таким как исчезновение видов».

Морская добыча полезных ископаемых — это бурение на дне моря с целью обнаружения ценных минералов и металлов.

Ранее сообщалось, что Казахстан усиливает курс на «зеленую» экономику и инновации. В рамках этого в Лисаковске реализуют проект, который превратит вторичные продукты горнодобычи в источник нового производства.