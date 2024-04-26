Морозы до -8 градусов: прогноз погоды на выходные в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 27–29 апреля опубликовал «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, 27 апреля на большей части страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. 28–29 апреля под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами, 28 апреля на юге, 29 апреля на северо-западе, севере пройдут сильные дожди, возможно выпадение града, 29 апреля ночью в горных районах юго-востока республики — осадки в виде дождя и снега.

По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе — с пыльной бурей.

Что касается температурного фона в целом, ожидается постепенное повышение дневных температур, однако в ночные часы 27–28 апреля в северной половине страны столбики термометоров достигнут отметки 1-8 мороза.