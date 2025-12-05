РУ
    15:06, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Морозы до -15 прогнозируют синоптики по Казахстану

    В ближайшие три дня на большей части территории Казахстана ожидаются туманы и гололед, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    Астана зима мороз снег қыс аяз
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Как сообщают синоптики, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды — ожидаются осадки в виде дождя и снега.

    — На севере, востоке, в центре страны ожидается низовая метель. По республике ожидаются туманы, гололед, — говорится в сообщении «Казгидромет».

    К концу периода с районов о. Новая Земля на запад республики будет смещаться арктический антициклон, который затем перемещаясь по республике принесет значительное понижение температур. На северо-западе ожидается 8 декабря ожидается 5-13 мороза, на севере 10-15 мороза, с дальнейшим понижением.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
