Морозы до -15 прогнозируют синоптики по Казахстану

Как сообщают синоптики, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды — ожидаются осадки в виде дождя и снега.

— На севере, востоке, в центре страны ожидается низовая метель. По республике ожидаются туманы, гололед, — говорится в сообщении «Казгидромет».

К концу периода с районов о. Новая Земля на запад республики будет смещаться арктический антициклон, который затем перемещаясь по республике принесет значительное понижение температур. На северо-западе ожидается 8 декабря ожидается 5-13 мороза, на севере 10-15 мороза, с дальнейшим понижением.