Мороженое из кумыса производит педагог в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Педагог Туркестанского колледжа №11 Жадыра Байдалы, обучающая по специальности «Организация питания», изготавливает мороженое и мыло из кумыса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Цель нового проекта — доказать, что национальное мороженое богато биологическими ценностями и полезное для организма человека. Мороженое из кобыльего молока, в отличие от других, готовится на огне, его состав не меняется и используется как чистый натуральный продукт.

«На нашем рынке не хватает видов продукции из национального и полезного кумыса. Мороженое понравится как молодежи, так и детям. Оно положительно будет влиять на здоровье наших людей за счет использования биопродуктов», — считает Жадыра Байдалы.

По словам педагога колледжа, напиток содержит гранулированные белки, которые обладают естественными иммунными свойствами и полезны для здоровья человека. Кроме того, Жадыра Байдалы начала производство мыла, изготовленного с добавлением саумала. Оно обладает лечебными свойствами для здоровья человека. В перспективе проект будет поддержан государством, планируется экспорт эко продукции в регионы Казахстана и зарубеж.