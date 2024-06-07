Моренные озера в горах Алматы заполнены на 70%

В акимате Алматы сообщили, что селеопасная обстановка в городе стабильная и находится на особом контроле, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким города Ерболат Досаев с руководством департамента по чрезвычайным ситуациям и ГУ «Казселезащита» провели вертолетный облет для обследования состояния высокогорных моренных озер и ледников, селевых врезов и очагов хребта Иле-Алатау от бассейна реки Аксай до бассейна реки Киши Алматы. Кроме того, были осмотрены селезащитные сооружения.

Фото: акимат Алматы

Всего в горных окрестностях Алматы находится 51 моренное озеро, из которых шесть – наиболее прорывоопасных. Это озера №6 в бассейне реки Киши Алматы; №10, 13-бис - в бассейне реки Улкен Алматы и №8, 9, 10 в бассейне реки Аксай.

- Селеопасная обстановка в городе Алматы стабильная и находится на особом контроле. Большая часть озер заполнена на 65-70% - уровень воды на безопасных отметках, - отметили в акимате.

Фото: акимат Алматы

В эти дни в горах температура воздуха составляет 5-6 градусов. В июле среднемесячная температура в высокогорной зоне колеблется в пределах 7-15 градусов. По долгосрочному прогнозу РГП «Казгидромет», в летний период в горах ожидается повышение температуры воздуха, временами выше нормы (до 22 градусов).

- Для предупреждения селевых выбросов в этом году будет проведен спуск воды из моренных озер. Из резерва местного бюджета Алматы на эти цели выделено 36,3 млн тенге. На эти средства будут приобретены насосы повышенной производительности, сифонные трубы, сварочные аппараты и другой инвентарь для расчистки и углубления каналов спуска воды, - добавили в акимате.

Фото: акимат Алматы

Ерболат Досаев поручил усилить и вести постоянный контроль за гидрометеорологической, оползневой, паводковой, селевой обстановкой на горных реках.

Специалисты ГУ «Казселезащита» ведут наблюдение на 10 постоянных постах и 3 сезонных. После 20 июня начнется мониторинг на оставшихся 10 сезонных постах.