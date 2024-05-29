Мораторий окончен: частные детские сады в Астане на грани закрытия

Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в Казахстане закончился, и столичные владельцы частных детских садов столкнулись с проблемами. Им предъявляют нарушения из-за несоответствия целевого назначения земельных участков, на которых находятся детские сады. На устранение проблемы дается всего месяц. Предприниматели утверждают, что большинство частных детсадов вскоре может просто закрыться, передает корреспондент агентства Kazinform.

Владельцы детских садов обратились за помощью в Палату предпринимателей Астаны. Директор палаты Канат Алин пояснил, что с начала года в частных детсадах проводились проверки пожарной безопасности, и тогда выявились нарушения по целевому назначению земель.

— В свое время государство, в связи с тем, что не хватало мест в детских садах, дало бизнесу организовать дошкольное образование на первых этажах ЖК и определенных помещениях, а также в индивидуальных жилых домах. В этом году закончился мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, проверяющие органы приходят на эти объекты и предъявляют нарушения по поводу несоответствия целевым назначениям земельных участков, на которых располагаются детские сады. Наш бизнес бьет тревогу. Есть риск того, что эти детские сады закроются, — заявил Канат Алин на заседании отраслевого совета палаты.

Дело в том, что большинство частных детсадов работает в арендованных помещениях. Ранее санитарные правила позволяли это, но теперь требуется приведение целевого назначения в соответствие. Предприниматели просят оставить все как есть, так как исправление нарушений потребует значительных затрат от самих арендодателей.

Директор филиала Астаны «Казахстанская Ассоциация непрерывного образования» Майра Байдубекова отмечает, что многие детсады могут просто закрыться в Астане, так как арендодатели не захотят менять статус своих зданий и платить дополнительные расходы.



— Я уже более 15 лет в этом бизнесе. У меня есть частный детский сад. Нас ни разу не проверяли, всегда работали спокойно. В этом году мы столкнулись с такой проблемой. Уже есть штрафы, 60 МРП, и дают срок — месяц. Но чтобы соответствовать этим правилам, около года нужно. Для существующих детских садов, где уже стоит дом или коттедж, пройти новые правила невозможно. Около 80% частных детских садов могут закрыться, потому что они все находятся в арендованных помещениях. И арендодателю это не нужно, делать свой коттедж нежилым. Он для этого должен в зависимости от соток земли оплатить государству. Если у него 20 соток земли, примерно 20 млн нужно будет оплатить, ему это не нужно. Легче сдать здание под хостел, гостиницу или спа-салон, — сказала она.

Теперь бизнесмены просят упростить процесс изменения целевого назначения или дать бизнесу больше времени на приведение его в соответствие.

Ранее сообщалось, что Казахстан «погряз» в госпроверках. Аналитики выявили, что в среднем три из четырех проверок в 2023 году завершились обнаружением нарушений в Казахстане.







