Казахстан «погряз» в госпроверках – аналитики

Аналитический центр MIND при Maqsut Narikbayev University исследовал уровень государственного контроля и надзора в Казахстане. В рамках исследования выявлено, что в среднем три из четырех проверок в 2023 году завершились обнаружением нарушений, однако сохраняется структурный дисбаланс в выборе областей и организаций для проверок, передает корреспондент Kazinform.

Исследование включает данные о плановых и внеплановых проверках с 2015 по 2023 годы с информационного портала Комитета по правовой статистике и специальных учетов, а также дезагрегированные данные из Карты проверок предпринимателей. Отчет за 2023 год содержит анализ деятельности всех органов страны.

По оценке Всемирного банка, Казахстан лидирует по качеству государственного регулирования среди соседних стран, включая экономических партнеров по СНГ и ЕАЭС. Об этом же свидетельствуют результаты исследования аналитиков — в среднем три из четырех проверок в 2023 году завершились обнаружением нарушений.

Фото: MNU

Лучший показатель — у Генеральной прокуратуры: лишь одна из десяти проверок не выявила нарушений обязательных требований. Авторы исследования отмечают, что, несмотря на устойчивый рост качества регулирования, за последние десять лет тренд на улучшение в стране переломлен.

Отмечается, что 2023 год стал годом минимального административного давления за всю доступную историю наблюдений, так как в 2023 году завершился четырехлетний мораторий на проверки субъектов малого бизнеса в стране. Мера показала свою эффективность: в 2023 году лишь одна плановая проверка пришлась на девять внеплановых.

Однако, контроль доминирует в секторах с государственным участием, а интенсивность административной нагрузки значительно разнится между регионами и достигает пятикратного разброса.

Так, в Астане на 100 действующих организаций приходится 2,1% проверки, в то время как в области Улытау этот показатель достигает 11,1%. Также в 2023 году каждая седьмая проверка по пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности была повторной. В течение 2022–2023 годов около 60% проверок этих видов надзора приходилось на одни и те же объекты.