телерадиокомплекс президента РК
    12:15, 29 Сентябрь 2025

    Мораторий на ряд бюджетных расходов ввели в Казахстане

    Постановлением Правительства РК введен мораторий на отдельные бюджетные расходы и использование сэкономленных средств до 31 декабря 2028 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Внедрение блочного бюджета
    Фото: Kazinform

    Согласно документу, до 31 декабря 2028 года вводится мораторий на выделение бюджетных средств при планировании расходов республиканского и местных бюджетов на:

    • новые инициативы в социальной сфере;
    • создание новых внебюджетных фондов;
    • строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года;
    • строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных Законом Республики Казахстан «О культуре». 

    Также воодится мораторий на самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам государственных закупок.

    Указанные меры не распространяются на случаи, связанные с выполнением мероприятий, предварительно согласованных с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию, государственному планированию, региональной политике, бюджетной политике с учетом требований пункта 3 статьи 2 Бюджетного кодекса РК.

    Высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.

    Постановление вступает в силу с 24 сентября 2025 года.

    Ранее мы писали о том, что в Казахстане приняли план по укреплению финансовой стабильности на 2025–2027 годы. Документ предусматривает сокращение ненефтяного дефицита, контроль за госдолгом и оптимизацию бюджетных расходов.

