Мораторий на ряд бюджетных расходов ввели в Казахстане

Согласно документу, до 31 декабря 2028 года вводится мораторий на выделение бюджетных средств при планировании расходов республиканского и местных бюджетов на:

новые инициативы в социальной сфере;

создание новых внебюджетных фондов;

строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года;

строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных Законом Республики Казахстан «О культуре».

Также воодится мораторий на самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам государственных закупок.

Указанные меры не распространяются на случаи, связанные с выполнением мероприятий, предварительно согласованных с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию, государственному планированию, региональной политике, бюджетной политике с учетом требований пункта 3 статьи 2 Бюджетного кодекса РК.

Высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.

Постановление вступает в силу с 24 сентября 2025 года.



Ранее мы писали о том, что в Казахстане приняли план по укреплению финансовой стабильности на 2025–2027 годы. Документ предусматривает сокращение ненефтяного дефицита, контроль за госдолгом и оптимизацию бюджетных расходов.