Мораторий на ряд бюджетных расходов ввели в Казахстане
Постановлением Правительства РК введен мораторий на отдельные бюджетные расходы и использование сэкономленных средств до 31 декабря 2028 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, до 31 декабря 2028 года вводится мораторий на выделение бюджетных средств при планировании расходов республиканского и местных бюджетов на:
- новые инициативы в социальной сфере;
- создание новых внебюджетных фондов;
- строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года;
- строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных Законом Республики Казахстан «О культуре».
Также воодится мораторий на самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам государственных закупок.
Указанные меры не распространяются на случаи, связанные с выполнением мероприятий, предварительно согласованных с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию, государственному планированию, региональной политике, бюджетной политике с учетом требований пункта 3 статьи 2 Бюджетного кодекса РК.
Высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.
Постановление вступает в силу с 24 сентября 2025 года.
