Мораторий на госфинансирование новых частных школ введут в Казахстане

— В настоящее время в сфере образования в пилотном режиме внедрен новый механизм, предусматривающий цифровой учет частных школ, автоматизацию основных процессов и синхронизацию с системой бюджетирования. В результате 785 частных школ были полностью оцифрованы, — сообщила она.

Аида Балаева отметила, что государственное финансирование впредь будет направляться только в те частные школы, в которых существует реальная потребность в конкретном регионе.

— В целях эффективного и целевого использования бюджетных средств вводится мораторий на размещение государственного образовательного заказа в новых частных школах. Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная региональная потребность. При этом в качестве основных приоритетов определены отсутствие государственных школ, ликвидация трехсменного обучения, а также строительство новых объектов образования взамен аварийных школ. Для привлечения частных инвестиций в сферу образования сохранен механизм возмещения инвестиционных затрат без предоставления государственного заказа. Наряду с этими мерами Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлять постлицензионный контроль частных школ. В рамках контроля особое внимание будет уделяться сохранению качества образования, обеспеченности педагогическими кадрами и безопасности детей, — сказала вице-премьер.

Ранее стало известно, что в Казахстане усилят требования к частным школам.