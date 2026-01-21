РУ
    11:13, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Мораторий на госфинансирование новых частных школ введут в Казахстане

    Заместитель Премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Правительства рассказала о том, как регулируется деятельность частных школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    — В настоящее время в сфере образования в пилотном режиме внедрен новый механизм, предусматривающий цифровой учет частных школ, автоматизацию основных процессов и синхронизацию с системой бюджетирования. В результате 785 частных школ были полностью оцифрованы, — сообщила она.

    Аида Балаева отметила, что государственное финансирование впредь будет направляться только в те частные школы, в которых существует реальная потребность в конкретном регионе.

    — В целях эффективного и целевого использования бюджетных средств вводится мораторий на размещение государственного образовательного заказа в новых частных школах. Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная региональная потребность. При этом в качестве основных приоритетов определены отсутствие государственных школ, ликвидация трехсменного обучения, а также строительство новых объектов образования взамен аварийных школ. Для привлечения частных инвестиций в сферу образования сохранен механизм возмещения инвестиционных затрат без предоставления государственного заказа. Наряду с этими мерами Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлять постлицензионный контроль частных школ. В рамках контроля особое внимание будет уделяться сохранению качества образования, обеспеченности педагогическими кадрами и безопасности детей, — сказала вице-премьер.

    Ранее стало известно, что в Казахстане усилят требования к частным школам.

    Адиль Саптаев
