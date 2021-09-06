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    09:44, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мопедист сбил пешехода в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мопедист сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео ДТП появилось в социальных сетях. От удара пострадавший отлетел на несколько метров. Мопедист скрылся с места происшествия.

    «Мопедист жестко сбивает пешехода и цинично скрывается с места ДТП. Алматы, 31 августа 2021 год, 20:00», - говорится в посте.


    В департаменте полиции прокомментировали инцидент.

    «Данный факт зарегистрирован в УП Медеуского района. Расследование обстоятельств поручено сотрудникам ОАП УП района. Раскрытие данного преступления на контроле», - ответил заместитель начальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Видео Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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