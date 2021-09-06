Мопедист сбил пешехода в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мопедист сбил пешехода и скрылся с места происшествия в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео ДТП появилось в социальных сетях. От удара пострадавший отлетел на несколько метров. Мопедист скрылся с места происшествия.

«Мопедист жестко сбивает пешехода и цинично скрывается с места ДТП. Алматы, 31 августа 2021 год, 20:00», - говорится в посте.





В департаменте полиции прокомментировали инцидент.

«Данный факт зарегистрирован в УП Медеуского района. Расследование обстоятельств поручено сотрудникам ОАП УП района. Раскрытие данного преступления на контроле», - ответил заместитель начальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.