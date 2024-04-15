Мопедист погиб в жутком ДТП в Алматы

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мопедов и внедорожника, в результате которого погиб один человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места ДТП появилось в соцсетях. По данным департамента полиции, авария с участием двух мопедов и автомашины марки «Lexus» случилось 13 апреля в 19:20 на пересечении проспекта Толе би и улицы Шарипова в Алмалинском районе.