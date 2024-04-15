01:34, 15 Апрель 2024 | GMT +6
Мопедист погиб в жутком ДТП в Алматы
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мопедов и внедорожника, в результате которого погиб один человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео с места ДТП появилось в соцсетях. По данным департамента полиции, авария с участием двух мопедов и автомашины марки «Lexus» случилось 13 апреля в 19:20 на пересечении проспекта Толе би и улицы Шарипова в Алмалинском районе.
— В результате столкновения водитель одного из мопедов — гражданин З., 2003 года рождения, который по предварительным данным выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, скончался на месте происшествия. Назначены соответствующие экспертизы, — сообщили в пресс-службе департамента полиции города.