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    01:34, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Мопедист погиб в жутком ДТП в Алматы

    ДТП
    Фото: pixabay

    В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мопедов и внедорожника, в результате которого погиб один человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места ДТП появилось в соцсетях. По данным департамента полиции, авария с участием двух мопедов и автомашины марки «Lexus» случилось 13 апреля в 19:20 на пересечении проспекта Толе би и улицы Шарипова в Алмалинском районе.

    — В результате столкновения водитель одного из мопедов — гражданин З., 2003 года рождения, который по предварительным данным выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, скончался на месте происшествия. Назначены соответствующие экспертизы, — сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Транспорт Видео Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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