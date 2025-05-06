Монополистов штрафуют в ВКО

С начала 2024 года и по первый квартал 2025-го включительно к административной ответственности привлечены 16 субъектов рынка. Общая сумма штрафов составила 7,7 млн тенге, дополнительно конфискован монопольный доход в размере 4,1 млн тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по ВКО Ренат Набиев.

— За указанный период наши специалисты провели восемь антимонопольных расследований и возбудили четыре административных дела. Кроме того, в рамках политики мягкого регулирования выдано 13 уведомлений и два предостережения. Один из поводов — публикации о возможном росте цен на уголь, — отметил Ренат Набиев.

Особое внимание уделяют и тем секторам, которые напрямую затрагивают интересы граждан. В числе приоритетных — рынки сжиженного газа, продуктов питания, интернета, топлива и образовательных услуг. В течение года проведено 26 конкурентных анализов. В ряде районов конкуренция по-прежнему остаётся слабой, туда направлены 16 рекомендаций. Для системного взаимодействия с поставщиками заключено 39 антимонопольных комплаенсов, включая первый договор в сфере медицины.

— Работа по устранению барьеров для бизнеса ведется через специализированный совет при департаменте, в который входят в основном представители частного сектора. За отчетный период состоялось 24 заседания. Один барьер включен в Республиканскую карту, еще три предложены к включению, пять устранены на местном уровне, — рассказал спикер.

Также выявлены случаи, когда государственные и коммунальные предприятия вели несогласованную с антимонопольным органом деятельность. Предписания получили СПК, акиматы и коммунальные службы. Все они исполнены в установленный срок.

Ранее сообщалось, что монополиста в Шымкенте пытаются обязать снизить тариф на отопление.