Монополиста по перевозкам на границе с Китаем выявило АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АЗРК выявило монополиста по перевозкам на границе с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, АЗРК в целях обеспечения равного доступа к рынкам проводится выявление искусственно созданных монополий. К примеру, когда правительство Китая отменило въезд на свою территорию тентованных прицепов и полуприцепов, а также экспортных грузов из Казахстана, на пункте «Нур-Жолы» образовались заторы, и в электронной очереди у границы простаивало около 11 тыс. автотранспортных средств», - сказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что АЗРК в соответствии с поручением Главы государства проведен анализ рынка оказания услуги по перевозке грузов.

«Установлено монопольное положение ТОО «Eurotransit Nur Zholy». При этом, данное ТОО не является оператором по перевозке грузов и не наделено приоритетным правом оформления грузов в законодательном порядке. В качестве предложения для урегулирования очередей на пункте «Нур Жолы», АЗРК направлено предложение в Генеральную прокуратуру по организации электронной очереди и допущению к вывозу с нейтральной стороны КНР до СВХ только в порядке очереди. Порядок пропуска закрепить за государственным органом или организацией, не осуществляющей грузовые перевозки», - добавил Марат Омаров.