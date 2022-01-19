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Монополист оштрафован на 10,5 миллионов тенге в Туркестанской области

19 Января 2022 16:47
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Монополист оштрафован на 10,5 миллионов тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области в ходе анализа выявлен субъект, который осуществлял услугу в сфере подъездных путей, передает МИА «Казинформ».

Установлено, что ТОО «Отырар-НАН», имея на своем балансе железнодорожные подъездные пути, осуществляло услуги по предоставлению подъездных путей контрагентам при отсутствии других конкурентных подъездных путей.

За услугу ТОО «Отырар-НАН» взимало плату от потребителей по самостоятельной утвержденной цене.

При этом, как известно, услуги по предоставлению подъездного пути при отсутствии конкурентного подъездного пути отнесены к сферам естественных монополий, на которых распространяется государственное регулирование.

Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» обязывает лиц, осуществляющих деятельность, отнесенной к сферам естественных монополий, включиться в Государственный регистр субъектов естественных монополий в течение 15 календарных дней с момента осуществление данной деятельности.

В случае выявления таких фактов уполномоченным органом возбуждается административное производство по части 3 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», где санкцией предусматривается административный штраф в размере 100 процентов от дохода.

Департамент действовал в рамках вышеуказанных норм законодательств, что привело к привлечению ТОО «Отырар-НАН» к административному взысканию на сумму 10 569 642,84 тенге.

Постановление департамента не вступило в законную силу и сторона вправе подать жалобу в вышестоящие органы или суд.

Также в целях дальнейшего контроля и регулирования деятельности субъекта департаментом в адрес ТОО «Отырар-НАН» внесено предписание о необходимости включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий, которое исполнено субъектом.

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#Туркестанская область   #Другие государственные органы  
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