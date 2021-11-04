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    13:40, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Моногорода с низким потенциалом развития могут включить в число регионов выбытия

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ –Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, поручил предусмотреть включение моногородов с низким потенциалом развития в числе регионов выбытия. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужны стимулирующие меры по внутриобластному и межрегиональному переселению жителей отдаленных моногородов с низким потенциалом развития. Поручаю Правительству в рамках нацпроекта по развитию регионов предусмотреть включение моногородов с низким потенциалом развития в число регионов выбытия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что это простимулирует добровольное переселение граждан в более перспективные, растущие города, нуждающиеся в специалистах.

    «Мы хорошо знаем, что большое количество жителей промышленных моногородов имеют квалификацию и опыт в востребованных рабочих и инженерных профессиях», - сказал Президент.

    Ранее Глава государства отметил снижение численности населения моногородов.

    Теги:
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