Моногорода с низким потенциалом развития могут включить в число регионов выбытия

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ –Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, поручил предусмотреть включение моногородов с низким потенциалом развития в числе регионов выбытия. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужны стимулирующие меры по внутриобластному и межрегиональному переселению жителей отдаленных моногородов с низким потенциалом развития. Поручаю Правительству в рамках нацпроекта по развитию регионов предусмотреть включение моногородов с низким потенциалом развития в число регионов выбытия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что это простимулирует добровольное переселение граждан в более перспективные, растущие города, нуждающиеся в специалистах.

«Мы хорошо знаем, что большое количество жителей промышленных моногородов имеют квалификацию и опыт в востребованных рабочих и инженерных профессиях», - сказал Президент.

Ранее Глава государства отметил снижение численности населения моногородов.