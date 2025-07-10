В развитие моногородов Казахстана будет вложено более 450 млрд тенге

По его данным, в рамках пункта 22 Общенационального плана проведен анализ на основе 78 показателей социально-экономического развития моногородов с определением их классификации и делением на три группы в зависимости от уровня диверсификации:

«Города на стадии диверсификации» (Темиртау, Экибастуз, Аксу, Рудный, Кентау, Степногорск);

«Города с устойчивым развитием, имеющие потенциал для дальнейшей диверсификации экономики» (Жанаозен, Сатпаев, Балхаш, Кульсары, Риддер, Аксай, Абай, Хромтау, Лисаковск, Шахтинск, Алтай);

«Города, требующие дополнительных мер государственной поддержки для их социально-экономического развития» (Житикара, Каражал, Курчатов).

— В целях системного решения инфраструктурных вопросов и развития реального сектора экономики утверждены комплексные планы развития моногородов Алтай, Балхаша, Житикары, Лисаковска, Риддера, Степногорска на 2023–2027 годы. Реализация этих комплексных планов предусматривает 326 мероприятий на сумму 456,6 млрд тенге (РБ — 129,1 млрд тенге, МБ — 72,1 млрд тенге, ДИ –255,4 млрд тенге), — говорится в ответе главы Правительства.

Также он добавил, что в соответствии с новым Бюджетным кодексом с 2026 года бюджеты развития, направленные на строительство и реконструкцию объектов, финансируемых из республиканского бюджета, будут переданы в базу трансфертов общего характера на 2026–2028 годы, то есть формирование и отбор перечня местных проектов по обеспечению базовой инфраструктурой будут выполняться местными исполнительными органами.

Ранее мы писали, что как предприятия развивают экономику моногородов.