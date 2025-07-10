Индустриальный рост моногородов: Правительство масштабирует поддержку МСБ и производства

— На сегодня, в рамках государственной политики ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Казцинк» и группа компании ERG ведут системную работу по поддержке отечественных товаропроизводителей. В частности, в моногородах Сатпаеве, Балхаше, Рудный, Экибастузе, Аксу, Кентау и др. Компании реализуют политику импортозамещения и активно заключают офтейк-контракты и долгосрочные договоры с отечественными товаропроизводителями, — отметил глава Правительства.

По его данным:

ТОО «Корпорация Казахмыс» в 2024 году заключило долгосрочный договор с ТОО «MGM Construction» (г. Сарань) на сумму 28,4 млн тенге.

ТОО «Казцинк» заключило офтейк-контракты с ТОО «АИЛ» (г. Риддер) на сумму 110 млн тенге, с ТОО «Риддер ЭлектроМонтаж» («РЭМ») (г. Риддер) на 100 млн тенге.

Группа компаний ERG в 2025 году заключила долгосрочные договоры с АО «Кентауский трансформаторный завод» (г. Кентау) на сумму 69,4 млн тенге, с ТОО «Темиртауский литейный завод» (г. Темиртау) на сумму 690,2 млн тенге, с ТОО «МЕХЛИТКОМ» (г. Житикара) на сумму 89,3 млн тенге.

— В целом по итогам 2024 года число офтейк-контрактов и долгосрочных договоров недропользователей твердых полезных ископаемых, заключенных с предприятиями в моногородах, выросло до 50 на сумму 10,3 млрд тенге, за 5 месяцев т. г. подписано 46 контрактов и долгосрочных договоров на сумму 15,1 млрд тенге, — сообщил Олжас Бектенов.

Также Правительством реализуется Программа строительства малых промышленных зон для поддержки малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности, в том числе в моногородах.

— На сегодня реализуется 34 МПЗ в восьми регионах страны с общей стоимостью 66,8 млрд тенге, из которых профинансировано 44,6 млрд тенге. Кроме того, в рамках диверсификации экономики моногородов и создания альтернативных производств в несырьевых секторах экономики реализуется 45 «якорных» проектов на общую сумму 1,6 трлн тенге (частные инвестиции) с созданием более 10 тыс. рабочих мест. Проекты охватывают горно-металлургическую и химическую промышленность, агропромышленный комплекс, строительную индустрию идругие отрасли, — дополнил Премьер-министр.

Кроме того, в городах Экибастузе, Кентау, Сатпаеве и Хромтау созданы индустриальные зоны, а в городах Кульсары и Балхаше прорабатывается вопрос их создания. Таким образом, Правительством ведется активная работа для развития малого и среднего бизнеса в моногородах.

Ранее мы писали, что Экибастуз трансформируется в многопрофильный город.