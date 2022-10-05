Моногорода должны избавиться от чрезмерной зависимости от крупных предприятий - Глава государства

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Моногорода со временем должны избавиться от чрезмерной зависимости от крупных промышленных предприятий, считает Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Моногорода со временем должны избавиться от чрезмерной зависимости от крупных промышленных предприятий. Индустриальные гиганты имеют хорошие возможности для поддержки местного бизнеса через механизмы аутсорсинга. Моногорода должны развиваться как чистые, компактные, благополучные и «зеленые» населенные пункты. Только в этом случае они станут точками роста региона», - заявил К. Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области.























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