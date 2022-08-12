12 Августа 2022 00:53

Мониторинговая группа проверяет вузы перед новым учебным годом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проводится мониторинг подготовки высших учебных заведений к новому учебному году. Для этого была создана специальная группа из числа сотрудников управления молодежной политики, представителей общественности, молодежных организаций, депутатов маслихата, членов общественного совета, экспертов. Об этом сообщил руководитель управления молодежной политики города Каиржан Мендигалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проверяем учебные корпусы, общежития. Мы должны удостовериться в том, что обучение и проживание студентов соответствуют санитарным нормам, безопасности и пожарной безопасности. Также должны быть созданы условия для лиц с ограниченными возможностями. По итогам мониторинга мы разработаем рекомендации и предоставим их вузам, чтобы они за оставшиеся дни успели подготовиться и устранить какие-то нарушения, если они есть. Мы понимаем, что в этом году к нам приедет огромное количество студентов. Хотим, чтобы они учились и жили в комфортных и безопасных условиях», - заявил Каиржан Мендигалиев.

Он отметил, что в прошлом учебном году в вузах мегаполиса обучались 112 тыс. иногородних студентов.

«Вузы сейчас обеспечивают местами в общежитиях 30 тыс. студентов. Остальные где-то снимали квартиры, гостиницы, хостелы. Мы запросили у всех вузов данные о том, сколько студентов из других регионов они готовы обеспечить местами», - сказал он.

Мониторинговая группа посетила три высших учебных заведения - Казахский национальный педагогический женский университет, Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Казахскую академию спорта и туризма.

По словам представителя мониторинговой группы Нурлана Мухтара, в аудиториях Казахского национального педагогического женского университета не соблюдается чистота.

«Пожарная безопасность не соответствует требованиям, на территории университета нет мусорных баков. Частично ремонтируется третье общежитие, на верхнем этаже общежития нет света, нет помещений для инвалидов. Есть медицинский пункт только в четвертом общежитии, состояние второго общежития удовлетворительное», - заявил он.

Пожарная безопасность в учебном корпусе Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана не соответствует нормам. Об этом сообщила член мониторинговой группы Адия Исакова.

«Подвал общежития не отремонтирован, прачечная работает на платной основе, спортзал грязный, на потолке есть трещины», - сказала она.

Члены мониторинговой группы также доложили о результатах проверки Казахской академии спорта и туризма.

«Правила хранения мягких вещей (матрасов, одеял, подушек) в общежитии академии нарушены, пожарные выходы заблокированы, окна выбиты, двери в комнатах некачественные, огнетушители отсутствуют. По нормативу на 6 кв. метрах должен проживать один человек, а здесь проживает 4-8 студентов. Это меньше 2 кв. метров на человека», - отметили представители мониторинговой группы.

Каиржан Мендигалиев добавил, что высшие учебные заведения по квалификационным требованиям должны обеспечивать не менее 70% студентов общежитиями. По его словам, акимат города привлекает инвесторов для того, чтобы в городе строились новые общежития.

«В этом году запускается строительство общежитий в трех вузах. Мы надеемся, что вузы будут ответственно относиться к этом вопросу, искать инвесторов. У нас, к сожалению, нет возможности предоставить всем свободные земельные участки, но мы стараемся их найти. Привлекаем частные компании, где есть объекты, которые можно перевести в общежития», - заключил спикер.

Ранее глава управления заявил , что в городе около 70% студентов - это приезжие. На сегодня в Алматы насчитывается 36 высших учебных заведений и 94 колледжа.