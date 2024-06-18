Мониторинг за миграцией саранчи усилят в приграничных с Россией районах двух областей РК

Мониторинг за миграцией саранчи усилят на приграничных с Россией районах Костанайской и Актюбинской областей. Об этом на заседании центрального оперштаба по борьбе с саранчой под председательством вице-премьера Серика Жумангарина сообщил председатель Комитета госинспекции МСХ Дархан Абдикаримов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В зоне повышенного риска залета саранчи с приграничных территорий РФ: Айтекебийский район Актюбинской области, а также Житикаринский и Денисовский районы Костанайской области, где проходят пути стадной миграции. Так, штаб-квартиру регионального центра управления по борьбе с саранчой Актюбинской области решено перенести в Айтекебийский район.

Для оперативной обработки залетной саранчи в Джангельдинском и Камыстинском районах Костанайской области работает 21 единица техники. При увеличении численности саранчи есть готовность перекинуть дополнительную технику.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, с российским отраслевым ведомством отрабатываются совместные меры противодействия.

Наряду с этим проводятся обследования на границах с Китаем и Узбекистаном.