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    23:45, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Мониторинг снеголавинной и гидрологической обстановки проводится в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана проводят​ мониторинг снеголавинной и гидрологической обстановки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что спасателями ДЧС ВКО совместно со специалистами РГП «Казгидромет» по ВКО​ и ГУ «Казселезащита», руководством​ Управления мобилизационной подготовки в целях изучения снеголавинной и гидрологической обстановки ведется постоянное наблюдение.












    «Для аэровизуального мониторинга рабочая группа использовала вертолет «Еврокоптер ЕС-145»​ по маршруту «Усть-Каменогорск - Риддер - Усть-Каменогорск». Данный участок выбран для обследования не случайно, в окрестностях города Риддер находится более 30 лавиносборов, где есть угроза самопроизвольного схода лавин», - пояснили в ДЧС ВКО.

    По результатам облета специалисты установили, что резких изменений характера залегания снега на лавиносборах не наблюдается. Участки надувов и карнизов выражены слабо. Случаев самопроизвольных сходов лавин не происходило. Также специалисты отметили, что в районе горных рек высота снега по бассейну реки Журавлиха составляет 30-40 см, реки Быструха - 40-60 см, реки Громотуха - в среднегорной части 25-45 см, в высокогорной части в районе Мало-Ульбинского водохранилища - 185-190 см.​




    «Схода снежных лавин, выхода воды на лед, подтоплений территорий и населенных пунктов не наблюдается.​ ​Река Журавлиха закрыта льдом полностью, полыньи, просадки льда отсутствуют. Река Быструха закрыта частично, в среднем течении имеются открытые участки (полынья).​ Река Тихая открыта полностью, незначительные забереги. Река Громотуха, в нижнем течении закрыта полностью, в среднем наблюдаются полыньи, в верхнем течении река полностью открыта. Реки Шаравка, Ульба закрыты полностью», - пояснили в ДЧС.

    Отметим, что работа специалистов в данном направлении будет продолжена на постоянной основе.

    Напомним, в конце декабря в Восточно-Казахстанской области очистили от снега лавиноопасные склоны гор. Для исключения несчастных случаев специалистами «Казселезащиты» был проведен очередной профилактический спуск на участке автодороги Усть-Каменогорск - Самарское 5 профилактических спусков, сброшено 2 620 кубических метров снежной массы.


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