Мониторинг образовательных достижений учеников внедрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет внедрен мониторинг образовательных достижений обучающихся. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня все школы страны работают по обновленному содержанию, направленному на развитие функциональной грамотности школьников. Поэтому усовершенствована модель внешнего оценивания среднего образования. Теперь вместо ВОУД - внешней оценки учебных достижений будет внедрен Мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО)», - отметил министр.

По его словам, ранее внешняя оценка учебных достижений проводилась путем замера предметных знаний, а не функциональной грамотности.

«Отметим, МОДО не является формой госконтроля и не имеет юридических последствий для обучающихся, преподавателей и организаций образования. Также основным отличием МОДО от прежнего ВОУД является обратная связь с участвующими в мониторинге организациями среднего, технического и профессионального и послесреднего образования. Каждая школа по итогам МОДО получит информацию об учебных достижениях обучающихся и рекомендации по развитию преподавания и обучения в организациях образования», - добавил он.