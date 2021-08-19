Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 27 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мониторинг образовательных достижений учеников внедрят в Казахстане

19 Августа 2021 15:15
Поделиться:
Мониторинг образовательных достижений учеников внедрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет внедрен мониторинг образовательных достижений обучающихся. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанским колледжам предоставили академическую свободу
Камеры видеонаблюдения установили во всех школах СКО Усилят ли требования к претендентам на «Алтын белгі» Зарплату педагогам повысят на 25% в следующем году в Казахстане

«На сегодня все школы страны работают по обновленному содержанию, направленному на развитие функциональной грамотности школьников. Поэтому усовершенствована модель внешнего оценивания среднего образования. Теперь вместо ВОУД - внешней оценки учебных достижений будет внедрен Мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО)», - отметил министр.

По его словам, ранее внешняя оценка учебных достижений проводилась путем замера предметных знаний, а не функциональной грамотности.

«Отметим, МОДО не является формой госконтроля и не имеет юридических последствий для обучающихся, преподавателей и организаций образования. Также основным отличием МОДО от прежнего ВОУД является обратная связь с участвующими в мониторинге организациями среднего, технического и профессионального и послесреднего образования. Каждая школа по итогам МОДО получит информацию об учебных достижениях обучающихся и рекомендации по развитию преподавания и обучения в организациях образования», - добавил он.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Казахстанским колледжам предоставили академическую свободу
Камеры видеонаблюдения установили во всех школах СКО
Усилят ли требования к претендентам на «Алтын белгі»
Зарплату педагогам повысят на 25% в следующем году в Казахстане
Популярное
1 Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
2 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
3 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
4 В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
5 Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни
6 Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Читайте также
Казахстанские педагоги смогут сами выбирать учебники
В новом учебном году будет продолжена работа «Летних школ»
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
Когда можно прививаться от COVID-19 после перенесенной болезни
Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив