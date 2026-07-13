Монголия впервые отметила Всемирный день лошади

В Монголии состоялось первое официальное празднование Всемирного дня лошади, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на МОНЦАМЭ .

Торжественная церемония прошла 13 июля в местности Хүй долоон худаг. В ней принял участие президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Глава государства отметил, что монгольская лошадь сыграла важную роль в истории человечества, развитии кочевой цивилизации, укреплении связей между Востоком и Западом, а также является неотъемлемой частью национального наследия страны.

По словам президента, сегодня в мире насчитывается более 60 млн лошадей, из которых свыше пяти млн находятся в Монголии. Страна занимает четвертое место в мире по численности поголовья лошадей и первое — по их количеству на душу населения.

Ухнаагийн Хурэлсух напомнил, что в 2025 году выступил с инициативой учреждения Всемирного дня лошади для сохранения, изучения и популяризации конного наследия. Позднее эту инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, и теперь праздник официально отмечается в период проведения национального праздника Наадам.

В рамках Всемирного дня лошади впервые были организованы международные скачки, а также состоялся парад всадников, прибывших со всех регионов страны.

Ранее сообщалось о том, что защитные ограждения уникальных тюркских памятников открыли в Монголии.