Монголия избрана членом Статистической комиссии ООН

Как сообщил Национальный статистический комитет Монголии, избрание страны в состав Комиссии имеет большое значение для ее активного участия в международном процессе формирования статистической политики, внесения вклада в разработку новых стандартов и методологий, а также расширения возможностей международной координации развития национальных статистических систем, обмена опытом и наращивания потенциала.

— В дальнейшем Монголия будет активно участвовать в деятельности Статистической комиссии ООН и вносить реальный вклад в оценку достижения Целей устойчивого развития, повышение доступности и качества цифровых данных, развитие управления данными в официальной статистике, а также в использование нетрадиционных источников данных и искусственного интеллекта, — сообщает комитет.

Ранее сообщалось, что казахстанские компании заключили экспортные контракты с Монголией на $62,6 млн.