телерадиокомплекс президента РК
    13:05, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Монголия избрана членом Статистической комиссии ООН

    Монголия избрана членом Статистической комиссии Организации Объединенных Наций на период 2027–2030 годов на 15-м пленарном заседании сессии Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на Монцамэ

    Фото: Монцамэ

    Как сообщил Национальный статистический комитет Монголии, избрание страны в состав Комиссии имеет большое значение для ее активного участия в международном процессе формирования статистической политики, внесения вклада в разработку новых стандартов и методологий, а также расширения возможностей международной координации развития национальных статистических систем, обмена опытом и наращивания потенциала.

    — В дальнейшем Монголия будет активно участвовать в деятельности Статистической комиссии ООН и вносить реальный вклад в оценку достижения Целей устойчивого развития, повышение доступности и качества цифровых данных, развитие управления данными в официальной статистике, а также в использование нетрадиционных источников данных и искусственного интеллекта, — сообщает комитет. 

    Ранее сообщалось, что казахстанские компании заключили экспортные контракты с Монголией на $62,6 млн. 

    Жулдыз Атагельдиева
    Сейчас читают