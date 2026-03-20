Казахстанские компании заключили экспортные контракты с Монголией на $62,6 млн

Делегацию Казахстана возглавляет Первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова.



— Мы рассматриваем Монголию как перспективное направление для расширения несырьевого экспорта. Высокая доля готовой продукции в поставках и интерес бизнеса подтверждают, что речь идет уже не о пробном рынке, а о формирующемся устойчивом торговом направлении, — отметила Айжан Бижанова в ходе бизнес-форума в Улан-Баторе.



По итогам 2025 года импорт Монголии в Казахстан вырос втрое. При этом более 90% поставок составляют несырьевые готовые товары, включая продукты питания и промышленная продукция. Такая структура экспорта указывает на постепенный переход от сырьевой модели к поставкам продукции с более высокой добавленной стоимостью.



По словам вице-министра, дополнительный импульс сотрудничеству может придать Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией, охватывающее порядка 367 товарных позиций. Документ предусматривает снижение барьеров и расширение доступа на рынок, создавая новые условия для экспортеров и запуска совместных проектов.

— Сейчас ведется работа по его вступлению в силу, и мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время. Для наших компаний это означает больше возможностей для экспорта и запуска совместных проектов, — добавила она.





Логичным продолжением сотрудничества становится использование транзитного потенциала Казахстана. Это открывает для Монголии возможности диверсифицировать экспортные маршруты, сократить сроки доставки продукции и расширить доступ к рынкам ЕАЭС, Кавказа, Турции и Европейского союза.Казахстан таким образом укрепляет позиции ключевого транзитного хаба для вывода продукции на внешние рынки.



Торговая миссия проходит накануне визита Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Казахстан, что придает достигнутым договоренностям дополнительный политический вес, отметили в министерстве.

Ранее мы писали, что по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Монголией превысил 133 млн долларов, из них экспорт Казахстана 123 млн долларов.