Монгольский и казахстанский бизнес заинтересованы в создании овцеводческих кластеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр сельского хозяйства РК С.Омаров встретился с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Ч.Уланом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр сельского хозяйства РК отметил, что Монголия является важным торгово-экономическим партнером в области сельского хозяйства. особенно в вопросах мясного скотоводства и овцеводства.

В настоящее время сотрудничество между странами осуществляется в рамках меморандума между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством продовольствия и сельского хозяйства Монголии, а также договорённостей, достигнутых в ходе заседаний казахстанско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Казахстан заинтересован в совместных проектах по животноводству и мясопереработке. Ветеринарная служба Казахстана тесно сотрудничает с ветеринарной службой Монголии. Вчера был подписан Меморандум о взаимопонимании в области ветеринарии между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Агентством Правительства Монголии Главным ветеринарным управлением.

Министр сельского хозяйства РК подчеркнул, что министерство готово оказывать содействие Монголии в проведении зонирования и получения статуса МЭБ страны/зоны свободной от ящура, что позволит в дальнейшем осуществлять обмен племенными сельскохозяйственными животными. На семинаре, проведенном в августе текущего года с участием международного эксперта Г.Брукнера, директора Главного ветеринарного управления Монголии Тумэндэмбэрэл Д., были обсуждены вопросы совместных мероприятий по контролю за ящуром.

Монгольский и казахстанский бизнес заинтересованы в реализации совместных проектов на территории Казахстана по развитию мясопереработки и созданию овцеводческих кластеров. Так, обсуждаются проекты по мясопереработке на базе Семипалатинского мясокомбината и по овцеводческому кластеру «Steppe Sheep» в Карагандинской области.

Министр сельского хозяйства РК также отметил, что в настоящее время ведется работа по взаимодействию между научно-исследовательскими организациями, обмену специалистами в целях изучения передовых технологий и опытов в области производства сельского хозяйства. Примером может служить сотрудничество между ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства» и «Научно-исследовательский институт животноводства» Академии сельскохозяйственных наук Республики Монголия в соответствии с подписанным в 2013 году Меморандумом о реализации совместном научно-техническом сотрудничестве.

В области карантина растений стороны сотрудничают в рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в области карантина (1998 года, г. Алматы).

Товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между Казахстаном и Монголией.

Товарооборот Казахстана с Монголией по продукции АПК за январь-июль 2019 года составил 24,0 млн. долларов.

Экспорт продукции АПК из Казахстана в Монголию за январь-июль 2019 года увеличился до 23,8 млн. долларов, импорт уменьшился до 187,3 тыс. долларов.