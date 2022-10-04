Монеты VII века из чистого золота нашли в Израиле

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Археологи нашли в Израиле клад: 44 византийские монеты из чистого золота, датируемые VII веком нашей эры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Клад общим весом всего около 170 граммов нашли при раскопках в древнем городе Банияс.

По предположению ученых, клад был спрятан в 635 году, во время мусульманского завоевания этих мест.

Как пояснила специалист по монетам из израильского Управления по древностям доктор Габриэла Бийовски, некоторые из найденных монет были отчеканены при византийском императоре Флавии Фоке (602-610 гг н.э.), но большинство - при его преемнике Ираклии I.

Ученые говорят, что находка прольет дополнительный свет на годы завоевания территории нынешнего Израиля мусульманами и конца власти Византии в регионе.

«Легко представить себе, как владелец прятал свое состояние, спасая его от войны, надеясь когда-нибудь вернуться и найти свои монеты. Но мы знаем, что ему не повезло», - сказал руководитель раскопок Йоав Лерер.

Кроме монет, археологи нашли в этом жилом квартале древнего города останки зданий, каналов и водопроводных труб, бронзовые монеты и многое другое.

Город Банияс (Панеяда) занимает особое место в христианстве, так как, согласно Евангелиям, именно здесь Иисус сказал Петру: «На сей скале (на сем камне) воздвигну Церковь свою».

Фото: bbc.com











