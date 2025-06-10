Монеты, керамика, бронзовые изделия эпохи огузов: о чем свидетельствуют артефакты Жанкента?

Состоялось также открытие защитной конструкции, установленной по инициативе Тюркской Академии над участком раскопа в целях сохранения археологического памятника.

Фото: Тюркская академия

Совместные археологические работы на памятнике начались в 2023 году. В них принимали участие специалисты из Узбекистана (Самаркандского института археологии им. Я. Гулямова) и Казахстана (Научного центра археологии и этнографии при университете имени Коркыт Ата и Астанинского филиала Института археологии имени А. Х. Маргулана). Целью работ являлось изучение и сохранение археологического объекта Жанкент, а также популяризация историко-культурного наследия тюркских народов.

Фото: Тюркская академия

В торжественном мероприятии приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, вице-президент Академии Асхат Кесикбаев, проректор университета им. Коркыт-Ата Майнура Бурибаева, руководитель управления Министерства культуры и информации Республики Казахстан Рига Онаева, заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Кызылординской области Куаныш Жанузаков, специалист Самаркандского института археологии Айсулу Искандерова, археологи, научные сотрудники и студенты-практиканты из Казахстана, задействованные в раскопках, а также представители прессы и местной общественности.

Фото: Тюркская академия

Выступая на открытии, президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев подчеркнул историческую значимость Жанкента, являвшегося до X века столицей государства Сырдарьинских огузов. Благодаря стратегическому положению на Шелковом пути, город стал важным перекрестком между Волго-Уральским регионом и Мавераннахром, между Хазарским каганатом и Хорезмом.

Фото: Тюркская академия

Средневековые источники упоминают Жанкент под разными названиями, все они означают «Новый город»: на древнетюркском — Янгикент, на арабском — ал-Карьят аль-Хадиса, на персидском — Дих-и-нау. Это подчеркивает значение города в истории региона.

— С 2023 года раскопки велись в жилых помещениях и у входных ворот цитадели, а также в шахристане города. Цель работ заключалась в систематизации, классификации и интерпретации материалов, полученных в результате археологических исследований в поселениях городского типа эпохи средневековья на территории нижней Сырдарьи. Полученные результаты дают возможность выделить этапы становления и развития культуры сырдарьинских тюрок-огузов в VII–X вв. и значительно расширить наши представления об этнических процессах на территории Средней и Нижней Сырдарьи, — сообщили в пресс-службе Тюркской Академии.

Фото: Тюркская академия

Результаты работ археологов свидетельствуют о своеобразной и самобытной культуре населения Жанкента. Строения зданий, жилых и хозяйственных помещений дают представление о планировке города и его инфраструктуре.

— В результате проводимых в течение трех полевых сезонов раскопок было обнаружено большое количество интересных исторических находок, представляющих материальную культуру Жанкента. Среди них следует отметить многочисленные образцы лепной керамики, ранее неизвестной по форме и назначению, бронзовые изделия, разные орнаментированные виды сакральных подставок на очагах в виде стилизованных бараньих голов и т. д., — рассказали в пресс-службе Тюркской Академии.

Фото: Тюркская академия

Одним из наиболее значимых открытий стал уникальный клад серебряных монет огузского чекана предположительно IX века. Это первое подобное открытие на территории Жанкента, подтверждающее его важную роль как урбанистического центра Шелкового пути.

Фото: Тюркская академия

Археологические исследования являются одним из ключевых направлений научной деятельности Тюркской Академии. Сейчас продолжаются полевые работы в долине Номгон в Монголии, где исследуется мемориальный комплекс эпохи Тюркского каганата. Также в 2024 году Академия организовала научную экспедицию в Мангистаускую область Казахстана с целью изучения некрополей огузо-кыпчакской эпохи.