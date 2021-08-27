МОН: по предварительным данным, среди пострадавших в Жамбылской области детей нет

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По предварительной информации, поступившей в Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК, среди пострадавших в Жамбылской области (Байзакский район) детей нет. Иная информация будет сообщена дополнительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Сотрудниками местных исполнительных органов эвакуированы 83 ребенка из ближайших населенных пунктов в город Тараз, а также в села с.Сарыкемер и Кенес Байзакского района.

По поручению Министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова ночью на место происшествия вылетел председатель Комитета по охране прав детей Имангалиев Е.Н. Также на месте работают представители территориального Департамента по контролю качества в сфере образования МОН РК.

Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований.

Для оказания поддержки эвакуированным детям МОН РК предложил родителям отправить детей в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», где созданы условия для обучения и проживания. Такая практика уже использовалась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций.

Для организации оперативной помощи детям Министерством образования и науки РК в срочном порядке организована работа круглосуточных горячих линий: телеграмм-чат «Bala gorqau», 87025642168, 87012100238, 87172742528.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Произошло более 10 взрывов. Названы фамилии 4 погибших при взрыве в Жамбылской области. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев 27 августа на брифинге в РСК рассказал об эвакуации жителей близлежащих сел после взрывов на складе боеприпасов.

По состоянию на 08.00 часов 27 августа, в больницах региона находятся 28 пострадавших, шесть человек - в тяжелом состоянии.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на данный момент находятся на месте происшествия для уточнения плана дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.