Момент нападения террористов на кортеж акима Алматы попал на видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео момента нападения и расстрела кортежа акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-служба акимата подтвердили, что видео, опубликованное в Telegram , является подлинным и относится к произошедшим 6 января 2022 года событиям.

«Дополнительная информация разглашению не подлежит в связи с проведением следственных мероприятий», - заявили в акимате.

Ранее сообщалось, что во время массовых беспорядков в Алматы на кортеж акимата было совершено нападение, в ходе которого руководитель управления спорта города получил огнестрельное ранение. Аким не пострадал.