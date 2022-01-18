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Момент нападения террористов на кортеж акима Алматы попал на видео

18 Января 2022 17:40
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Момент нападения террористов на кортеж акима Алматы попал на видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео момента нападения и расстрела кортежа акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-служба акимата подтвердили, что видео, опубликованное в Telegram , является подлинным и относится к произошедшим 6 января 2022 года событиям.

«Дополнительная информация разглашению не подлежит в связи с проведением следственных мероприятий», - заявили в акимате.

Ранее сообщалось, что во время массовых беспорядков в Алматы на кортеж акимата было совершено нападение, в ходе которого руководитель управления спорта города получил огнестрельное ранение. Аким не пострадал.

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#Алматы   #Происшествия   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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