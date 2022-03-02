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Молодым нужно давать дорогу и оказывать поддержку - Диляра Кайдарова

2 Марта 2022 12:19
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Молодым нужно давать дорогу и оказывать поддержку - Диляра Кайдарова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, академик НАН РК, председатель Ассоциации онкологов Казахстана Диляра Кайдарова поддержала выступление Главы государства на внеочередном ХХІІ съезде правящей партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я полностью поддерживаю выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Молодым нужно давать дорогу и оказывать поддержку, соблюдать преемственность поколений, ведь именно они будут строить Новый Казахстан. За ними наше будущее», - заявила Д. Кайдарова.

Она также добавила, что в Казахстане существует нехватка врачей-онкологов. Особенно остро кадровый дефицит ощущается в регионах страны.

«Поэтому, одна из наших основных задач – поддерживать молодые кадры, давать им направления для развития и роста, давать возможности для совершенствования своих навыков, ведь именно они станут нашей достойной сменой. В Казахский НИИ онкологии и радиологии в последние годы мы привлекаем немало молодых врачей, которым передаем все свои знания и опыт. Им очень нужна наша поддержка и вера в то, что их труд очень важен для будущего нашей страны.

На протяжении последних пяти лет в КазНИИОиР функционирует Совет молодых ученых, в составе которого активные и перспективные врачи, PHD-докторанты, резиденты. Молодыми учеными признаются научные работники, стажеры-исследователи, аспиранты, резиденты, магистранты и докторанты, занимающиеся научно-исследовательской и практической деятельностью в области онкологии, радиологии (лучевой диагностики, лучевой терапии) и смежных дисциплин, не достигшие 35 лет.


Главная задача Совета молодых ученых КазНИИОиР - привлечения молодых специалистов к решению вопросов развития науки и техники, развития научного потенциала республики. Члены нашего Совета молодых ученых КазНИИОиР активно принимают участие в работе отраслевых Конгрессов, выступают с докладами на крупных Международных Конференциях», - подчеркнула врач-онколог.


Ранее был опубликован полный текст выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном ХХІІ съезде партии «Nur Otan».

https://www.inform.kz/ru/polnyy-tekst-vystupleniya-kasym-zhomarta-tokaeva-na-s-ezde-partii-nur-otan_a3905834


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#Алматы   #Здравоохранение   #Политические партии   #Политические реформы   #Политика   #Новый Казахстан   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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