Молодых стартаперов Казахстана призвали активнее работать с инвесторами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель UMAY Angels Club Мират Ахметсадыков призвал молодых стартаперов активнее встречаться с потенциальными инвесторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основатели год-полтора уже делают проекты. Я говорю – сколько раз ты искал деньги, сколько раз ты встречался с инвесторами? Кто-то шесть сказал, кто-то десять. Мы 225 встреч провели за этот год. Мы обогнали любой стартап в этом плане. Мало встречаются, мало общаются. Денег на рынке очень много, а они начинают говорить, что никто не инвестирует. Да работа не ведется у стартапа никакая, что такое десять встреч за полгода, это вообще ничего», - сказал Мират Ахметсадыков, выступая на международном форуме Digital Bridge 2021.

Ранее сообщалось, что международный технологический форум Digital Bridge в третий раз проходит в Нур-Султане 28-29 октября. Тема форума этого года - Digital Era Lifestyle. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин презентует национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, инноваций и науки». Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 70 спикеров – представителей международного и казахстанского IT-сообщества. Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы смогут посоревноваться за звание лучшего на битве Astana Hub Battle, а IT-компании – получить награды в рамках премии Astana Hub Awards. Также все желающие IT-стартапы смогут презентовать свои решения вице-министрам по цифровизации, представителям нацкомпаний, венчурных фондов и дочерних организаций и ведомств МЦРИАП. В этом году в условиях пандемии мероприятие проходит в гибридном формате. Принять участие в форуме можно вживую или онлайн из любой точки мира.