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Молодых алматинцев наказали за пранк с огнетушителем

25 Ноября 2021 02:00
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Молодых алматинцев наказали за пранк с огнетушителем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы молодые люди пугали прохожих в общественном месте, приводя в действие огнетушитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео инцидента выложил на своей странице в Instagram заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.

«Действия Әлиакбарова К.С., 1999 года рождения, Армиянова А.С., 2002 года рождения, и оператора (на данный момент личность устанавливается) квалифицированы по ст.434 КРК об АП – мелкое хулиганство. Армиянов А.С., 2002 года рождения, ранее участвовал в пранках с музыкальной колонкой в метро и уже привлекался к административной ответственности по ст.434 КРК об АП. Данные действия предусматривают штраф или административный арест. Собранный материал административного производства для принятия решения был направлен в суд», - написал Рустам Абдрахманов.

24 ноября решением Специализированного межрайонного административного суда Әлиакбаров К.С. (на видео с огнетушителем в руках) привлечен к ответственности с наложением административного ареста. Проверка в отношении Армиянова А.С. и оператора видео продолжается.



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#Алматы   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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