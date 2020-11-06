Молодые врачи Темиртау получат 85 квартир

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Темиртау идёт реконструкция здания под дом для врачей. 85 квартир с необходимой мебелью получат молодые специалисты, приехавшие работать в разные медучреждения города сразу после окончания университета. На строительном объекте в ходе рабочей поездки побывал аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это было бывшее общежитие. Сейчас мы его полностью ремонтируем. По срокам заканчиваем летом следующего года. Здесь 1- и 2-комнатные квартиры», - рассказал директор компании-подрядчика «Каздорстройтех» Тахир Рахматуллин.

Аким региона также проверил, как в Темиртау приводят в порядок сквер Неизвестному солдату. Работы по укладке брусчатки завершаются, детские площадки подготовлены под установку игровых комплексов и уличных тренажёров. Ведутся работы по озеленению территории.

Не остался без внимания главы области и вопрос прохождения отопительного сезона. Особенно Жениса Касымбека интересовало строительство 7-го котла на ТЭЦ-2. По словам исполнительного директора «АМТ» Вадима Басина, часть оборудования уже пришла, устанавливать его планируют на следующий год.

«Строительство нового котла - это расширение станции, подающей тепло и горячую воду в город, что очень важно сейчас для темиртаусцев. Все мы знаем, что городу не хватает мощностей, поэтому нужно ускоряться. Решайте возникшие трудности как можно быстрее», - поручил Женис Касымбек.

Также аким области побывал на КарГРЭС-1. Ему доложили о работе предприятия и планах по модернизации.