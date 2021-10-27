Молодые алматинцы грубо нарушили ПДД и выложили видео в Сеть

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы установила личности двух водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения. Одного из них оштрафовали более чем на 320 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника полиции города Рустам Абдрахманов выложил на своей странице в Instagram видео, которое было снято одним из пассажиров авто, водитель которого совершает опасные маневры на одной из оживленных улиц мегаполиса.

«На кадрах отчетливо видно, что водители двух автомашин, двигаясь по автодороге нарушили положения ПДД РК. В этой связи, сегодня нами проведена проверка, личности нарушителей установлены, ими оказались 18-летний гражданин Нагиев Э., (автомашина марки «Mersedes E63 AMG») и 19-летний гражданин Калжан Р., (автомашина марки «Mersedes S63 AMG»).

В отношении Нагиева Э. составлены 20 протоколов за совершение административных правонарушений на общую сумму штрафа 326 704 тенге. Относительно второго водителя гр.Калжан Р. проверка продолжается, по результатам которой будет представлено дополнительное информационное сообщение», - написал Рустам Абдрахманов.