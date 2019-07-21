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Молодожены прокатились на электросамокатах в Алматы
21 Июля 2019 09:40 214
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Необычный свадебный кортеж сняли на видео в центре Алматы – жених с невестой, а также их друзья вместо поездки в дорогих автомобилях решили прокатиться на электросамокатах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
На видео в одном из пабликов в Instagram видно, как молодожены на одной из улиц города катаются на электросамакатах, а за ними следуют друг жениха с подружкой невесты.
Комментаторы под этим постом поздравляют молодую пару, а некоторые вовсе в шутку пишут, что это креативно и бюджетно.
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