Молодожены прокатились на электросамокатах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Необычный свадебный кортеж сняли на видео в центре Алматы – жених с невестой, а также их друзья вместо поездки в дорогих автомобилях решили прокатиться на электросамокатах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На видео в одном из пабликов в Instagram видно, как молодожены на одной из улиц города катаются на электросамакатах, а за ними следуют друг жениха с подружкой невесты.

Комментаторы под этим постом поздравляют молодую пару, а некоторые вовсе в шутку пишут, что это креативно и бюджетно.



